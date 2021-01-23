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Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: İki oyuncu alacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2 oyuncu transfer edeceklerini belirtti.

Göksel Cüneyt İğde   | 23.01.2021
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: İki oyuncu alacağız

Sivas

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 20 haftasında 1-1 biten Fenerbahçe maçında galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Maçta buldukları birçok pozisyonu değerlendiremediklerine dikkati çeken Çalımbay, "Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Daha da güzel bitirebilirdik. Penaltıdan şanssız bir gol yedik. Takımımdan çok memnunum. Haftalardır çok iyi mücadele ediyor arkadaşlarımız. Çok disiplinli oynuyorlar. Fenerbahçe maçında da galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Süper Lig'de maçların kıran kırana geçtiğine vurgulayarak, ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini kaydetti.

Ligde üst üste iki deplasmana çıkacaklarına değinen Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkes gibi biz de transfer yapmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa maçının ardından Aytemiz Alanyaspor ile maçımız var. Üst üste iki deplasman maçımız olacak. Bundan sonraki maçların telafisi de yok, çok zor geçecek. Onun için kadromuzu, her şeyimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. İki oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat oyuncusu. Bunların ikisinin de çok iyi oyuncu ve takıma çok büyük katkılarının olması gerekiyor. İlk yarıda yaşadığımız sıkıntılar gibi sıkıntı yaşamamak için de her türlü tedbirimizi almamız gerekiyor. Ona uğraşıyoruz. Kasımpaşa maçı iki takım için de zor geçecek ama oradan puan ya da puanlarla dönmemiz lazım."



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