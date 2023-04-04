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Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: En önemli şeylerden biri taraftar ve onların desteği kesinlikle çok önemli

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de telafisi olmayan bir döneme girdiklerini ve taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Göksel Cüneyt İğde  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: En önemli şeylerden biri taraftar ve onların desteği kesinlikle çok önemli

Sivas

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından futbolda her şeyin kötü gittiğini belirterek, "Sürekli aralar, başka şeyler ve tartışmalar oldu. Hala devam ediyor tartışmalar ve bu, bütün takımları bozuyor." ifadelerini kullandı.

Ligde artık telafisi olmayan döneme girdiklerine dikkati çeken Çalımbay, takımın kendisini toparlaması gerektiğini vurguladı.

Çalımbay, ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maça değinerek, "Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık, bunu sonuna kadar devam ettirmek için de ne gerekirse yapacağız. Buradaki en önemli şeylerden biri de taraftar. Onların desteği kesinlikle çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Gaziantep FK'nin deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle maç oynamadan yarı finale yükseldiklerini anımsatan Çalımbay, "Her şeyden önce çok üzüldük. Keşke hiçbir şey olmadan Gaziantep FK ile maçımızı oynasaydık. Kendi avantajımız da vardı, sahamızda oynayacaktık. Tekrar hepsinin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Üzücü günler yaşadık." açıklamasını yaptı.

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