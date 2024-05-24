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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 51 puan topladı.

Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

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