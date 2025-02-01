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Spor, Futbol

Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

Halife Yalçınkaya  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile anlaşmaya varıldı.

Veljko Simic, kulüp başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur, Zemun ve Vojvodina forması giyen futbolcu son olarak Omonia da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic, 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.


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