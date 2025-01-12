Sivasspor ile Alanyaspor haftayı 1'er puanla kapattı

Sivas
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Maçan 11. dakikasında Pritchard'ın pasında sol tarafta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Sivasspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada Poungouras'tan topu kapan Janvier, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.
İkinci yarı
52. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Nikolic iki hamlede topu kontrol etti.
56. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan Makouta'nın ortasında ceza alanındaki Cordova kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.
58. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Koita'nın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla topu çıkardı.
80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussamy, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, topu kornere çeldi.
90+2. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.