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Spor, Futbol

Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten Koray Altınay'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay'ı transfer etti.

Göksel Cüneyt İğde   | 25.06.2021
Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten Koray Altınay'ı renklerine bağladı

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki Koray, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

11 Ekim 1991'de Münih'te dünyaya gelen Koray, futbola Fürstenfeldbruck altyapısında başladı.

Ardından Bayern Münih II ve Jahn Regensburg takımlarının formasını giyen Koray, 2013-2014 sezonda Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Osmanlıspor forması da giyen Koray, son iki sezon Fatih Karagümrük formasıyla ter döktü.

Kariyerinde 238 maça çıkan sporcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.

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