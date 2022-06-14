Dolar
17.28
Euro
17.99
Altın
1,810.53
ETH/USDT
1,239.40
BTC/USDT
22,601.00
BIST 100
2,508.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı yarı finalde yarın İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

Muhammed Boztepe   | 14.06.2022
Sesi Görenler Milli Futbol Takımı yarı finalde yarın İngiltere ile karşılaşacak

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, ev sahibi İtalya'yı ilk yarıda attığı golle 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, yarı finalde yarın B Grubu'ndan çıkan İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finale yükseldiği için ilk 5 takım kontenjanına ayrılan 2023 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını da kazandı.

Ayrıca IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma vizesi de alacak.

Görme Engelliler Milli Takımı, daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı göstermişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Sesi Görenler Milli Takımı'nı tebrik ederek, "Bizlere desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Futbol Federasyonuna ve TFF Engelliler Koordinatörümüz Sayın Ömer Gürsoy'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu: Gücümüzü de sorumluluğumuzun da ne olduğunu çok iyi biliyoruz
Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı yarı finalde yarın İngiltere ile karşılaşacak

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı yarı finalde yarın İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı

MKE Ankaragücü'nden yeni spor yasasına ve TFF Başkan Adayı Büyükekşi'ye destek