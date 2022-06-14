Sesi Görenler Milli Futbol Takımı yarı finalde yarın İngiltere ile karşılaşacak
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
Ankara
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, ev sahibi İtalya'yı ilk yarıda attığı golle 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, yarı finalde yarın B Grubu'ndan çıkan İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finale yükseldiği için ilk 5 takım kontenjanına ayrılan 2023 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını da kazandı.
Ayrıca IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma vizesi de alacak.
Görme Engelliler Milli Takımı, daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı göstermişti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Sesi Görenler Milli Takımı'nı tebrik ederek, "Bizlere desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Futbol Federasyonuna ve TFF Engelliler Koordinatörümüz Sayın Ömer Gürsoy'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.