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Spor, Futbol

Selahattin Baki: Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Hakem Ali Palabıyık çok net söylüyorum. Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiş. Verdiği tüm kararlarla her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir." dedi.

Fikret Kavğalı   | 03.02.2023
Selahattin Baki: Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir

Adana

Baki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördüklerini belirtti.

Hakemin çok sıkıntılı bir yönetim sergilediğini dile getiren Baki, şunları kaydetti:

"Hakem Ali Palabıyık çok net söylüyorum. Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiş. Verdiği tüm kararlarla her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir. Bunun başka bir örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz sayılmıyor. 3 tane net penaltımız var verilmiyor. Son dakikada beraberliği yakalıyoruz. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere bütün Türk futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye bir şahsiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansla onun da önüne geçti."

Bu maçın şifresini çözülemez olduğunu dile getiren Baki, "Yeter artık. Sivas-Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şu andaki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha Ali Palabıyık’ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt ligi dahi maçında görmek istemiyoruz. Hakemle tartışıyoruz. Vücut lisanındaki rahatlık aleyhimize verdiği kararlardan sonraki cevaplar sporcumuza karşı kullandığı üslup. Türkiye’nin en çok kırmızı takım gören takımı biziz. Açık ara en centilmen teknik direktöre sahibiz. Hocamız neredeyse bir kere hakem yorumu yapmamış bir insan." diye konuştu.

Fenerbahçe camiasına birlik beraberlik mesajı veren Baki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beraber olalım. Bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz ya da beraber kazanacağız. Biz birlik olursak yakın geçmişte örnekleri olduğu gibi biz bu ligi de bitiririz. Bu ligi de şampiyon bitiririz. Büyükekşi’ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ali Palabıyık yönetimi hakkında ne düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu bir kere daha gördük. Çünkü yıllardır burada yer etmiş anti Fenerbahçe lobisine MHK’nın içinde çöreklenmiş geldiğimizden beri savaş verdiğimiz zihniyet gider ayak son bir darbe vurdu Fenerbahçe’ye."


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