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Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

İlyas Gün  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son 7 maçında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alan Samsun ekibinin 30 puanı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek küme düşme hattı ile arasında farkı açmak istiyor.

Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Alim Öztürk, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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