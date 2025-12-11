Samsunspor sahasında AEK'ya 2-1 mağlup oldu

Samsun
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenildi.
İlk yarı
4. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Musaba ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı, Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
17. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereyra, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
28. dakikada Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Strakoşa'nın kafasına çarparak oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Ntcham'ın yerden plase vuruşunda topu kaleci Strakoşa, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.
52. dakikada AEK, 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Marin kullandı. Romanyalı futbolcunun plase şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada AEK, 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Van Drongelen'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
90+5 dakikada Mendes'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Ceesay'ın kafa vuruşunda ağlara giden topu son anda defans kornere çeldi.
Karşılaşmayı AEK, 2-1 kazandı.
AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic: Önemli bir 3 puan aldık
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Yunanistan temsilcisi AEK'nın teknik direktörü Marko Nikolic, "Önemli bir 3 puan aldık. Konferans Ligi’nde galibiyet çok önemli." dedi.
Nikolic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lider takımı yendikleri için oyuncularını kutladı.
Maçın ilk yarısın kötü oynadıklarını belirten Nikolic, "Lider bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu gösterdik. Devre arasında kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak bu maçı kazanacağımızı söyledim onlara. Konferans Ligi'nde Samsunspor çok güçlü bir takım. Bundan dolayı biz burada maçın çok zor olacağını biliyorduk. Atmosferi biliyorduk, seyirciyi biliyorduk." ifadelerini kullandı.
Ligde kalan maçlarını da kazanmak istediklerini anlatan Nikolic, "Bugünkü galibiyet oyuncularımıza ve tüm Yunan halkına armağan olsun. 3 puan almak çok sevindirici, o nedenle çok mutluyum. Eksik oyuncularımıza rağmen güçlü oyunumuzla bu maçı kazanmasını bildik. Tüm maçlarımıza bu mantalite ile çıkacağız." diye konuştu.
