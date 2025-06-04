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Spor, Futbol

Samsunspor her sene Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor'un bundan sonraki hedefinin her sene Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti.

Erkut Kargın  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Samsunspor her sene Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

Samsun

Kentte gazeteciler ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Bilen, Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmenin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

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Sezona başlarken hedeflerinin ligde kalmak olduğunu anımsatan Bilen, "İlk yarı sonunda geldiğimizde artık puan olarak ligde kalmayı garantilediğimiz için hedef büyüterek ama maç maç düşünerek uzun yıllardır bu seviyede olmayan belki de ilk olacak Avrupa kupalarına en üst seviyeden katılmayı hedef olarak önümüze koymuştuk. Bu mutlu sona ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Takımın yeni hedeflerinden de bahseden Bilen, "Samsunspor'un artık bundan sonra hedefi her sene Avrupa kupalarından birine katılmak. Hatta başkanımızın vizyonerliğinde ligde şampiyon olmak." ifadesini kullandı.

Gençlere önem verdiklerini aktaran Bilen, gelecekte Samsunspor'un kadrosunu oluşturacak gençlerin Mustafa Erkanat Tesisi'nden yetişen sporcularıdan olmasını istediklerini de dile getirdi.

Samsunspor'un geleceğinin parlak olduğunun altını çizen Bilen, şunları kaydetti:

"Aydınlık ve güzel günlerin Samsunspor adına devam edeceğine inanıyoruz. Bu bir 'başlangıç' diyoruz. Tamam bir şeyleri başardık ama bunun arkasına sığınıp bunu yeterli görmüyoruz. El birliğiyle omuz omuza bugüne kadar nasıl sezona başlarken 'biz bize yeteriz' mottosuyla başladıysak bundan sonra da aynı inanç, aynı azim ve kararlılık içinde birliktelikle daha çok başarılara imza atacağımıza da inanıyorum."

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