Samsunspor Futbol Direktörü Çapa, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu değerlendirdi
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerine ilişkin, "(Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesi) Bizim açımızdan hangisi gelirse gelsin iyi ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız." dedi.
Samsun
Çapa, AA muhabirine, kağıt üzerinde kolay bir rakip olmayacağını bildiklerini söyledi.
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Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk'ten hangisinin karşılarına çıkacağının ilerleyen günlerde belirleneceğini aktaran Çapa, "Her iki rakip de güçlü. Rakiplerin hangisi gelirse gelsin biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim açımızdan hangi takım gelirse gelsin güzel bir test olacak. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kimsenin beklemediği bir başarıyı elde ettik. Play-off turunda neden olmasın." ifadelerini kullandı.
Çapa, takımdaki eksikleri gidereceklerine işaret ederek, şunları kaydetti.
"Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk, geçmiş yıllarda Avrupa kupalarında büyük başarılar yaşamış takımlar. Bu açıdan ikisi arasındaki sonuç ne olacak göreceğiz. Ondan sonra asıl rakibimizle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bizim açımızdan hangisi gelirse gelsin iyi ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bu net bir şekilde belli. Ama ben ilk maçın deplasmanda olması ve ikinci maçın sahamızda olmasının bizim için artı olduğuna inanıyorum. Taraftarlarımızla beraber neler yaptığımızı göstermiş olduk geçmişte. Bu karşılaşma da aynı şekilde öyle olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.