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Spor, Futbol

Sakaryaspor, 17 sezonun ardından Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 17 sezonun ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Emre Ayvaz  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Sakaryaspor, 17 sezonun ardından Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Geçen sezon 10 yılın ardından mücadele ettiği ligde play-off'lara kalmayı başaran Sakaryaspor, uzatmalara giden 1. turda Eyüpspor'a 120+2. dakikada yediği golle elendi.

Yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da Sakarya'da başlayan yeşil-siyahlı ekip, iskeletini korurken, kadrosunu defans Bülent Cevahir, orta saha Mikail Okyar ve Muhammed Akarslan, forvet Dino Ndlovu, kaleci İbrahim Demir ve kanat Yonathan Del Valle ile güçlendirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, en son 2006-2007 yılında mücadele ettiği Süper Lig'e yükselmeyi amaçlıyor.

"Doğru bir kadro mühendisliği oluyor diye düşünüyorum"

Teknik Direktör Taner Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Temmuz'dan bu yana yeni sezona hazırlandıklarını belirterek, 2 gün çift, bir gün tek antrenman yaptıklarını söyledi.

Havanın sıcak ve nemli olmasının oyuncuları etkilediğini aktaran Taşkın, 13 Temmuz'a kadar Sakarya'da çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Taşkın, Sakarya'nın ardından Bolu'da daha serin havada iki etap halinde antrenman yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Geçen sezondan, ellerinde kıymetli bir iskelet kadro kaldığını dile getiren Taşkın, "Bunun üzerine de yine değerli, kıymetli, bu ligin oyuncularını almaya çalışıyoruz. Çok uçuk paralar vererek değil, doğru ücretler ödeyerek dengeyi de bozmadan takım kurmaya çalışıyoruz. Doğru bir kadro mühendisliği oluyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkın, yönetimle istişare halinde olduklarını ve doğru işler yapmaya çalıştıklarını kaydederek, şu ana kadar gerçekleştirilen transferlerin olumlu olduğunu, oyuncuların takıma çabuk adapte olduğunu vurguladı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Taşkın, takıma 2-3 oyuncu daha almayı planladıklarını, her mevkiye ikişer oyuncu gelmesinin ardından transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi.

"Hedef Süper Lig"

Takımın hedeflerine değinen Taşkın, "Sakaryaspor demek, hedef demek. Sakaryaspor demek camiası, tribünü olarak şampiyonluğa giden takım demek. Bunu herkes bu şekilde algılıyor ve rakiplerimiz de ona göre oynuyor. Bu sene daha derli toplu işler yapıp, hedefi baştan koyarak, bu hedef doğrultusunda ben ve ekibim, bütün oyuncular terinin son damlasına kadar mücadele edecek, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun için de çok çalışacağız, doğru oyuncuları alıp, doğru istişareleri yapıp bu sene herkes hedefe emin adımlarla giden güçlü bir Sakaryaspor izleyecek. Bunun için de biz çok çalışacağız. Hedef Süper Lig. Allah'ın izniyle de bu sene bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, taraftarlara seslenerek, "Burada çok samimi bir şekilde çalışan hem yönetim hem personel hem de oyuncu grubu ve teknik heyet var. Sonuna kadar yanımızda olsunlar. Bizler beraber, aile olursak ki öyleyiz, Allah'ın izniyle bu hedefe hep beraber varacağız." diye konuştu.

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