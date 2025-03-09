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Spor, Futbol

Reeder Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Recep Bilek  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Reeder Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

5. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in ceza sahasında takım arkadaşına pası verdiği sırada araya giren Soner Aydoğdu, topu ağlara gönderdi.

11. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Bola'nın sol çaprazdan ceza sahası açtığı ortada Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17. dakikada Samsunspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Zeki Yavru, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Yunus Emre Çift, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

29. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Salih Kavrazlı'nın ceza sahasının içinden ağlara gönderdiği top önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kavrazlı'nın ağlara gönderdiği meşin yuvarlak, VAR incelemesinin ardından gol sayıldı.

44. dakikada Samsunspor'un atağında Schindler'in sağ kanattan pasına uzanan Moundilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Samsunspor maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

49. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Schindler'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada ceza sahasının dışında meşin yuvarlakla buluşan Yunus Emre Çift'in vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

62. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun sağ kanattan açtığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

67. dakikada konuk ekipten Salih Kavrazlı'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu kornere gönderdi.

80. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Tayfun Aydoğan'ın ceza sahası dışından sol taraftan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2.

90. dakikada Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, bir pozisyonun ardından hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

Karşılaşma, Samsunspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı kale arkası tribünlerden ücretsiz olarak izledi.

Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Samsunsporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek amacıyla maçta mor forma giydi.

Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Adana Demirspor taraftarı da Samsunspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

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