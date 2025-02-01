RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor'u 4-0 mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor karşılaşması, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
17. dakikada Piatek'in dokunuşunda topu önünde bulan Crespo'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte topa kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 1-0.
37. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Keny, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
58. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin sağından ağlara gitti: 2-0.
64. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, direk dibinden auta çıktı.
69. dakikada Piatek, hat trick yaptı. Sağdan kanattan ceza sahasına giren Kemen'in pasında topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.
73. dakikada Kemen, sağ kanatta Samsunsporlu Muja'yı çalımladıktan sonra penaltı noktası civarında bulunan Keny'e topu çevirdi. Bu oyuncunun vuruşunda Yunus Emre Çift'e çarpan top, yandan kornere gitti.
86. dakikada RAMS Başakşehir, 4. golü buldu. Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpas çizgisinin önünde bulunan Davidson, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 4-0.
Müsabaka, RAMS Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.