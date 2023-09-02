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Spor, Futbol

Konyaspor deplasmanda tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi.

Ercan Çakar  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Konyaspor deplasmanda tek golle kazandı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

11. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Bernardoni topu çıkartarak gole izin vermedi.

20. dakikada ceza sahası önünden serbest atış kullanan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Bernardoni topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

30. dakikada Piatek'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

43. dakikada gelişen RAMS Başakşehir atağında ceza sahasında Ahmet Oğuz'un ters vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

Aynı dakikada hızlı gelişen TÜMOSAN Konyaspor atağında ceza sahası önünde Medipol Başakşehirli futbolcu Ba, Michalak'a yaptığı müdahale sonucu doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Michalak'ın soldan pasında ceza sahasında Guilherme ile verkaç yaparak kale sahasının sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

69. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu yumrukladı. Penaltı noktasına yakın bölgeden Cikalleshi'nin röveşata vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

RAMS Başakşehir, ligde çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.


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