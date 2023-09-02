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Fenerbahçe Futbol Takımı kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-1 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi.

Muhammed Boztepe  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-1 yendi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

Grubundaki ilk galibiyetini elde eden milliler, dördüncü maçında 4 Eylül Pazartesi günü Portekiz'le karşılaşacak.

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