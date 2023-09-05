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Spor

RAMS Başakşehir'den "En İyi Taraftar Benim" projesi

Başakşehir Belediyesi, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile Sporu Güzelleştir Derneğinin ortaklığında "En iyi Taraftar Benim" projesi hayata geçirildi.

Hilmi Sever  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
RAMS Başakşehir'den "En İyi Taraftar Benim" projesi

İstanbul

Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Baykuş Yuvası olarak adlandırılan 869 taraftarlık tribün bölümü için planlandı.

Proje kapsamında maç günleri stat otoparkına müsabakadan 3 saat önce maça gelen taraftarlara yönelik şişme oyun parkları düzenlenecek, sahne etkinlikleri ve oyunlar hazırlanacak. Başakşehirli futbolcular ve konuklarla söyleşi programlarının yanı sıra alanda tüm taraftarlar için de ikramlıklar sunulacak.

Statta oluşturulan aile tribününde çocuklar, top havuzu, kaydırak, tahterevalli de oynarken ebeveynlerin gönül rahatlığıyla müsabakayı izlemeleri amaçlanan projeye göre, tribününde bulunan VIP loca ise kreş olarak tasarlandı.

Müsabakalar esnasında günün anlam ve önemi doğrultusunda "tribünü güzelleştir ki spor güzelleşsin" mottosu ile sosyal mesajlar verilmesi planlandı. Karşılaşmalardan önce de maça gelen taraftarlara, kurallara riayet etmeleri için hazırlanan "Başakşehirli Taraftar Sözleşmesi" imzalatılacak.

Projede ayın taraftarının da seçilecek.

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