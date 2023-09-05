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Spor, Futbol

Fenerbahçe, 23 kişilik UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini ilan etti.

Bozhan Memiş  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Fenerbahçe, 23 kişilik UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik liste belirlenirken, Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."


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