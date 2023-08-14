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Spor, Futbol

Alanyaspor sahasında kazandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Mert Cantürk  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Alanyaspor sahasında kazandı

Antalya

İlk yarı

3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası önünde topla buluşan Richard Coelho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Novais'in ceza sahasına ortasında Eduardo'nun göğsüyle indirip şuta hazırlandığı sırada Şener Özbayraklı kayarak topu kornere attı.

31. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine ortasında Anderson, topu Efecan Karaca ile buluşturdu. Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR incelemesinde pozisyonda faul olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

45+2. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın pasında araya girip topu kapan Pelkas, ceza alanından şutunu çekti. Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

45+ 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Augusto'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Novais'le kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken topla buluşan Janvier, kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

58. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında, Janvier'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

79. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Novais'le kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

90+6. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Eduardo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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