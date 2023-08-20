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Spor, Futbol

VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Emrah Oktay  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

İlk yarı

6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rohden'in pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Mendes, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Mendes'in soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak penaltı noktası gerisindeki Ceccherini'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada kırmızı-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adnan Uğur, Edgar Ie'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak önde direğe sonra yeniden Muhammed'e çarparak ağlara gitti: 0-2.

39. dakikada Pelkas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta oyuna yeni giren Keny, altıpas önünden yükseldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu top kaleci Dituro'da kaldı.

45+1. dakikada Şener'in uzun pasında soldan hareketlenen Serdar Gürler, son çizgide topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar, yerden bir şut çıkardı. Kaleci Dituro'yu geçen meşin yuvarlağı savunmadaki Ceccherini çizgi üzerinde kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

70. dakikada Serdar Gürler'İn ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada Keny'nin pasıyla ceza sahasına giren Piatek, iki rakibinin arasından çıktıktan sonra penaltı noktası üzerinde uygun durumda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Dituro'da kaldı.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazandı.

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