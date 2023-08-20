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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 20.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri'nde imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.

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