Dolar
26.98
Euro
28.78
Altın
1,924.30
ETH/USDT
1,619.50
BTC/USDT
26,355.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki Emmanuel Dennis'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Emrah Altunkaya  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
RAMS Başakşehir, Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kadrosuna kattı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Nijeryalı forvet, kariyerinde ayrıca Zorya Luhansk, Club Brugge, Köln ve Watford formalarını da giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi
FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerde darbe yemeye devam ediyor
THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin 81 vilayetini deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi resmen başladı

RAMS Başakşehir'den "En İyi Taraftar Benim" projesi

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
Konyaspor deplasmanda tek golle kazandı

Konyaspor deplasmanda tek golle kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet