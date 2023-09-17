Başakşehir, İstanbulspor'u ikinci yarıda kaydettiği gollerle yendi

İstanbul
35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.
45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.
52. dakikada Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Berkay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'den sekti, altıpas önünde topu kontrol eden Aleksic, arka direkteki Pelkas'a havadan gönderdiği topu Yunan futbolcu kafa ile boş kaleye gönderdi: 0-1.
72. dakikada konuk ekip net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Piatek yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
76. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahsına giren Dennis, Piatek'e pasını verdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Piatek'in dönerek sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada İstanbulspor beraberlik şansını kullanamadı. Cemali'nin hatalı geri pasını kapan Emir Kaan Gültekin, kaleci Volkan'ı çalımlamak istedi. Volkan yatarak Emir Kaan'ın ayaklarından topu aldı.
90. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Dubois'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo'nun ceza sahasında yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.
Mücadeleyi RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.