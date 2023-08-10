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Spor, Futbol

Piatek'in ilk gol şarkısını, RAMS Başakşehir taraftarı belirleyecek

RAMS Başakşehir'in kadrosuna kattığı Polonyalı forvet Krzysztof Piatek'in bu sezon iç sahada atacağı ilk golün ardından çalacak şarkıyı, turuncu-lacivertli takımın taraftarları belirleyecek.

Bozhan Memiş  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Piatek'in ilk gol şarkısını, RAMS Başakşehir taraftarı belirleyecek

İstanbul

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un yaptığı açıklamaya göre, uygulama üzerinden gerçekleşen oylamada, Başakşehir FK Fan Token sahipleri, yıldız futbolcunun ilk gol şarkısını seçecek.

Polonyalı futbolcunun talebi doğrultusunda la bebe (Yng lvcas), Ghost (Justin Bieber) ve Sobrio (Maluma) şarkılarının yarıştığı oylamada, en fazla oyu alan parça, Piatek'in Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda atacağı ilk golün ardından hoparlörlerde duyulacak.

Fan token sahipleri, Socios uygulaması üzerinden takımlarının alacağı kararlarda oy kullanırken, sezon içinde de özel hediyeler ve özel deneyimler kazanma fırsatını elde edecek.

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