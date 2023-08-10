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Spor

Milli atlet Hayrettin Yıldız, İsrail'de Avrupa ikincisi oldu

İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Hayrettin Yıldız, erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Tuncay Yazıcı  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Milli atlet Hayrettin Yıldız, İsrail'de Avrupa ikincisi oldu

Ankara

ANKARA (AA) - 

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kudüs’te düzenlenen şampiyonanın dördüncü gün sabah seansında piste çıkan Hayrettin Yıldız, 25 sporcunun yer aldığı 10 bin metre yürüyüş finalinde yarıştı.

Hayrettin Yıldız, 42:13.78'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı.

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