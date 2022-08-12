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Spor, Futbol

Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek

Galatasaray'ın yıldız transferi Dries Mertens, yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek.

Emrah Oktay   | 12.08.2022
Galatasaray'da Mertens, 10 numaralı formayı giyecek

Istanbul

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün resmi fan token partneri Socios.com'un düzenlediği anketle Mertens'in forma numarasını belirledi.

Socios.com'un uygulamasını indirerek 1 $GAL Fan Token alan taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraların yer aldığı ankete oy kullandı. Taraftarların çoğunluğu, Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.

Anket sonucunu sosyal medya hesabından duyuran Socios.com, şu ifadeleri kullandı:

"10 numara DRIEEES MERTEEEEENS! Galatasaray taraftarı kararını verdi. 10 numara bir kez daha dünyaca ünlü bir yıldıza, Dries Mertens'e emanet!"


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