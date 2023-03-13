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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 25. hafta maçları tamamlandı. Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Emre Doğan  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen ve biri hükmen galibiyet olmak üzere üst üste 14. kez kazanan Galatasaray, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan 7 karşılaşmanın 5'ini ev sahibi takımlar kazanırken, 1'inden konuk ekip galip ayrıldı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Yapılan maçlarda takımlar toplam 21 kez ağları havalandırdı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 4-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 2-0

Trabzonspor-Adana Demirspor: 4-1

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 0-2

İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

NOT: Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor bu hafta hükmen galip ilan edildi. Fenerbahçe ise haftayı bay geçti.

26. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

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