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Spor, Futbol

İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Emrah Altunkaya  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

4. dakikada Ethemi'nin ceza sahası sol çaprazından içeriye doğru ortasında topa Goutas'ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR tarafından Hakem Halil Umut Meler'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi.

7. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Pozisyonu izleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, İstanbulspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Takımına penaltıyı kazandıran Ethemi'nin sol alt köşeye yaptığı penaltı vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural ters köşede kalınca top ağlarla buluştu: 1-0

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Eze son çizgiye inerek içeriye orta yaptı. Arka tarafta boş kalan Ethemi'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye çıkardı. Lokilo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in uzak direğe doğru orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-0

74. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında arka direkte topla buluşan Gradel'in yere çarptırarak yaptığı vuruşta kaleci Jensen topu çeldi.

80. dakikada Sivasspor 10 kişi kaldı. Gradel, kaleci Jensen'in ağır kaldığı hareketleri gerekçesiyle hakeme itirazda bulununca sarı kart gördü. Kendisine çıkan karta alkışla tepki gösteren Gradel ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sivasspor savunmada pas yaparak çıkmaya çalışırken Camara'nın hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Lokilo'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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