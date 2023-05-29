Dolar
20.06
Euro
21.52
Altın
1,944.26
ETH/USDT
1,898.40
BTC/USDT
27,900.00
BIST 100
4,723.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

İstanbulspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
İstanbulspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından önce Galatasaray'a 2-0, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden İstanbulspor, geride kalan 33 mücadelede 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 35 puan topladı. Sarı-siyahlılar düşme hattında bulunan Bitexen Giresunspor'un 1 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Jason Lokilo, Emeka Eze, Jetmir Topalli, Eduart Rroca, Ertuğrul Ersoy ve Okan Erdoğan sarı kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan mücadelesinden, Adana Demirspor 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
Dışişleri Bakanlığı: Solingen saldırısından bu yana Avrupa'da ırkçılık arttı
Türkiye ve dünya gündemi
Ayasofya Camisi'nde İstanbul'un fethi programı düzenlendi

Benzer haberler

Trabzonspor, Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Giresunspor'a konuk olacak

Süper Lig'de 36. haftada şampiyon yarın belli olabilir

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek

İstanbulspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbulspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de sergilenen şampiyonluk kupalarını ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de sergilenen şampiyonluk kupalarını ziyaret etti
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra

Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet