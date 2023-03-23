Fenerbahçe özel maçta Zenit ile berabere kaldı

İstanbul
Karşılaşmanın 7. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Ön alanda yapılan presle topu kazanan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi: 1-0
19. dakikada ceza sahasındaki Mantuan, savunma oyuncusunun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada penaltı atışını kullanan Malcom, top köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1
33. dakikada Jin-Ho Jo'nun pasında topu ceza sahasında kontrol eden Pedro, rakibin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.
34. dakikada Pedro'nun kullandığı penaltıda top üst direkten dışarı çıktı.
42. dakikada Zenit öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında Malcom'un pasını kontrol eden Claudinho'nun kalecinin solundan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
İlk yarı Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
68. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Crespo'nun pasında topu ceza sahası yayı önünde iyi kontrol eden Bora Aydınlık'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda, top üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Yaklaşık 13 bin biletli seyirci
Fenerbahçe ile Zenit arasındaki müsabakayı yaklaşık 13 bin biletli seyirci takip etti.
Bu arada maçın ilk yarısında rakip takımın beraberlik golünden sonra, Fenerium alt tribününde bulunan Fenerbahçeli taraftarlar ile aynı yerde maçı izleyen bazı Zenitli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Olaya müdahale eden emniyet güçleri, Zenitli taraftarları, tribünden uzaklaştırıp misafir takım taraftarı bölümüne aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, taraftarların yanına giderek sakin olmalarını istedi.
Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.