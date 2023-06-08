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Spor, Futbol

Liverpool, Arjantinli futbolcu Allister'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Arjantinli orta saha oyuncu Alexis Mac Allister'ı kadrosuna kattı.

Fatih Erel  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Liverpool, Arjantinli futbolcu Allister'ı transfer etti

İstanbul

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Liverpool, Brighton Hove Albion'dan Alexis Mac Allister'ın transferi için açıklanmayan bir ücret karşılığında uzun vadeli anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz medyasına göre, Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Brighton formasıyla toplam 112 maça çıkarken 20 gol kaydetti.

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