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Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde çeyrek final için Gent'i konuk edecek

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Medipol Başakşehir, Konferans Ligi'nde çeyrek final için Gent'i konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.

Medipol Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu maçta forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, sakatlığı bulunan Mesut Özil bu maçta takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

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