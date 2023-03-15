Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,924.16
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
24,700.00
BIST 100
5,101.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü, 2022'de 311 milyon lira zarar etti

Galatasaray Kulübü, 2022 yılını 311 milyon lira zararla kapattı.

Emrah Oktay  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Galatasaray Kulübü, 2022'de 311 milyon lira zarar etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif faaliyetler hakkında yönetim kurulu adına muhasip üye Levent Yaz sunum yaptı.

Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım arasındaki 6 aylık dönemde zarar ettiğini belirten Yaz, "Sportif AŞ, toplamda 254 milyon lira zarar etti. Gelirlerimiz istediğimiz gibi artmadı. Geçen sezonun kötü gitmesinden dolayı sponsorluk gelirlerinde sorunlar yaşadık. Aynı nedenle kombine kart ücretlerinde istediğimiz artışı yapamadık. Değişken gelirimiz (UEFA veya Token) şu ana kadar neredeyse hiç olmadı. Son olarak daha önceden yapılan bazı kontratlar önümüzü tıkadı." diye konuştu.

Futbol takımı maliyetlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kıyaslayan Yaz, "Fenerbahçe bizden yüzde 15-20 daha fazla harcama yapmış durumda. Diğer rakibimiz Beşiktaş ise bizden biraz daha az harcama yapmış durumda. Oluşan zarardaki ana neden harcamalarımız değil. Esas olan rakiplerimize göre geçen dönem çok daha kötü sezon geçirmemiz ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları nedeniyle hak ettiğimiz gelire ulaşılamaması." ifadelerini kullandı.

Levent Yaz, kulübün 2022 yılında 1 milyar 14 milyon lira zarar ettiğini ancak Mecidiyeköy projesi gelirinin etkisiyle zararın 311 milyon liraya gerilediğini dile getirdi.

Denetleme kurulu üyesi Ömer Çirkin'in yaptığı sunumda ise sarı-kırmızılı kulübün toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğu belirtildi.

Yıllık olağan genel kurul mart sonunda

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 18 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Divan kurulu üyelerine yapılan duyuruda genel kurulun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi. Söz konusu gün çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantının 25 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Türkiye'den "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü, 2022'de 311 milyon lira zarar etti

Galatasaray Kulübü, 2022'de 311 milyon lira zarar etti

Galatasaray Başkanı Özbek: Kulübümüz zarar etmeyi sürdürmektedir ama tünelin ucundaki ışığı görüyoruz

Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son verme peşinde

Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç

Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet