Socios.com'dan Darüşşafaka'ya destek
Taraftar etkileşim platformu Socios.com, Darüşşafaka Cemiyetinin Kahramanmaraş ile Hatay başta olmak üzere 11 ilde yaşanan depremlerde anne veya babasını kaybeden çocukların eğitimi için başlattığı kampanyaya destek olacak.
İstanbul
İSTANBUL (AA) - Taraftar etkileşim platformu Socios.com, Darüşşafaka Cemiyetinin Kahramanmaraş ile Hatay başta olmak üzere 11 ilde yaşanan depremlerde anne veya babasını kaybeden çocukların eğitimi için başlattığı kampanyaya destek olacak.
Depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren hem maddi hem manevi anlamda çalışmalarını sürdürüp, etkilenen çocuklara eğitim bursu sözü veren Socios.com Kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus, Darüşşafaka Cemiyetine sağlayacakları destek hakkında şu ifadeleri kullandı:
"160 yıldır 'Eğitimde Fırsat Eşitliği İlkesi' ile hareket eden, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyetinin deprem bölgelerindeki çocukların eğitimleri için başlattığı Deprem Destak Kampanyası'na Socios.com Ailesi olarak bizler de destek olmak üzere yola çıktık. Toplumsal sosyal sorumluluk bilincinin her daim şirket değerlerimiz arasında yer aldığını vurgulamakla birlikte, deprem felaketlerinden mağdur olan genç yüreklerin eğitim fırsatlarının kaybolmaması adına Darüşşafaka Cemiyetinin çalışmalarının yanında olmak bizler için de çok büyük bir önem arz etmekte. Aydınlık yarınların umudu olan çocuklarımızın yanında olmanın mutluluğunu belirtirken, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyetine de özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür ederiz."
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