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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan tek gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. ​​​​

Selçuk Kılıç   | 12.08.2022
Trabzonspor'dan tek gollü galibiyet

Trabzon

İlk yarı

3. dakikada Larsen'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın şutunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Trezeguet'in şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Riberio'nun derinlemesine pasında, ceza alanında El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, kaleci Erce Kardeşler'in elinden kaçırdığı topa son olarak Trezeguet vurdu. Ancak Erce, yatarak topa sahip oldu.

29. dakikada Visca'nın araya girerek kaptığı top ile Cornelius'u buluşturdu. Ceza alanı içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan bu futbolcu, meşin yuvarlağa vurmakta gecikince Erce, tehlikeyi yatarak uzaklaştırdı.

32. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Cornelius, kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

45+2. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Saint-Louis'in soldan ortasında, ceza sahasında Lobjanidze'nin gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 

63. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı'nın penaltı noktası yakınına çıkardığı topa Kouassi, gelişine vurdu. Kaleci Erce Kardeşler'in çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Eren Elmalı'nın soldan pasında, ceza yayı gerisinde Abdülkadir Ömür, şık bir vuruşla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında kaleci Erce Kardeşler ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Djaniny'in şutunda, Erce Kardeşler tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.

90. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Sakatlanan Visca hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol kolunun üstüne düşerek sakatlanan Visca, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bordo-mavili taraftarlar, ambulansa koyulurken Visca'yı alkışlayarak destekte bulundu.

Visca'nın yerine 44. dakikada Kouassi, oyuna dahil oldu.





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