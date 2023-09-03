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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Murat Kaya  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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