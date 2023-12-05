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Spor, Futbol

Rakibini yenen Antalyaspor, 5. eleme turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Antalya'nın TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan temsilcisi Kepezspor'u 6-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Oktay Özden  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Rakibini yenen Antalyaspor, 5. eleme turuna yükseldi Fotoğraf: Fatih Hepokur / AA

Antalya

11. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Bytyqi’nin sol çaprazdan pasından ceza sahasında topla buluşan Holtmann, kaleci Mehmet Mert İslah'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bytyqi'nin ceza alanı sağ çaprazda pas verdiği Van de Streek bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mehmet Mert İslah'tan dönen topu bir kez daha önünde bulunan Hollandalı oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Kepezspor farkı 1'e indirdi. Yılmaz Basravi'nin sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Can Dursun, kafayla şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdeniz’in solundan ağlarla gönderdi: 2-1.

63. dakikada Kepezspor 10 kişi kaldı. Assombalonga'nın ceza alanı dışında yerde kaldığı pozisyonda Serkan Özen'in faul yaptığına karar veren maçın hakemi Raşit Yorgancılar, ikinci sarı kartını gösterdiği Serkan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

64. dakikada Bitexen Antalyaspor yeniden farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Larsson, sert ve düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

72. dakikada Antalyaspor, dördüncü golü buldu. Safuri'nin pasında ceza alanında topla buluşan Assombalonga, kaleci Mehmet Mert İslah'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

82. dakikada Bitexen Antalyaspor, farkı 4'e çıkardı. Ege Bilsel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Assombalonga, takımının beşinci, kendisinin ikinci golünü kaydetti: 5-1.

86. dakikada Antalyaspor, farkı 5'e çıkardı. Ege Bilsel'in pasında ceza alanında topla buluşan Bahadır Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-1.

Karşılaşmayı 6-1 kazanan Antalyaspor, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

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