Euro
10.32
Dolar
8.46
BIST 100
1,459.65
Altın
1,891.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PSG, Hollandalı futbolcu Wijnaldum'u transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'da forma giyen orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı.

Abdulkadir Karakaya   | 10.06.2021
PSG, Hollandalı futbolcu Wijnaldum'u transfer etti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten Wijnaldum, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla birlikte daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Feyenoord, PSV ve Newcastle United formaları giyen Wijnaldum, 2016 yılında Liverpool'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 51 maçta 3 gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ediyor
Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek
Dünya genelinde 2 milyar 260 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu geçti
Avrupa Parlamentosu'ndan Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı

Benzer haberler

PSG, Hollandalı futbolcu Wijnaldum'u transfer etti

PSG, Hollandalı futbolcu Wijnaldum'u transfer etti

Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti

Trabzonspor Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, 5 futbolcu ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, 5 futbolcu ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Peres ve Gervinho'yu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Peres ve Gervinho'yu KAP'a bildirdi