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Spor, Futbol

PFDK'den Cenk Tosun'a 3 Aboubakar'a 1 müsabakadan men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun 3, Vincent Aboubakar'a ise 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Berad Büyük   | 14.05.2021
PFDK'den Cenk Tosun'a 3 Aboubakar'a 1 müsabakadan men cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar'a rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezası ve Cenk Tosun'a aynı nedenden ötürü 3 resmi müsabakadan men ile 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Denizlispor oyuncusu Hugo Rodallega'ya ise müsabaka hakemine yönelik hakareti ve gördüğü çift sarı kart nedeniyle toplamda 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul'un, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 320 bin lira, Fatih Karagümrük'e 25 bin 500 lira ve Yeni Malatyaspor'a 24 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Bunların yanı sıra çeşitli nedenlerle Beşiktaş'ta kulüp görevlileri Cengizhan Öksüz'e 15 gün ve Berke Güler'e 45 gün hak mahrumiyeti, Fatih Karagümrüklü oyuncu Enzo Roco'ya 26 bin lira ve Gençlerbirliği'nde kulüp görevlisi Aydın Metin'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.


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