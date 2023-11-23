Dolar
28.82
Euro
31.49
Altın
1,992.83
ETH/USDT
2,064.20
BTC/USDT
37,277.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Ali Koç'a 90, Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
PFDK'den Ali Koç'a 90, Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne 17 Kasım tarihinde kulüp sitesinde yer alan paylaşımda sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 600 bin lira, aynı paylaşım sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Başkan Ali Koç'un, 9 Kasım tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle de 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kurul, Galatasaray Kulübüne de sportmenliğe aykırı hareketten 600 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 350 bin lira para cezası verdiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin Ankara'daki galasına katıldı
Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı
Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi
AFAD deprem bölgesindeki vatandaşları ağır hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyardı

Benzer haberler

PFDK'den Ali Koç'a 90, Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'den Ali Koç'a 90, Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonundan Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti

Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarının kalanında aynı mesafeyi katedecek

Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarının kalanında aynı mesafeyi katedecek
Fenerbahçe Başkanı Koç ve Galatasaray Başkanı Özbek, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Koç ve Galatasaray Başkanı Özbek, PFDK'ye sevk edildi
Dzeko, Fenerbahçe için savaştıklarını açıkladı: Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz

Dzeko, Fenerbahçe için savaştıklarını açıkladı: Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet