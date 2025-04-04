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Spor, Futbol

PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Emre Doğan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Adalı'nın futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 3 milyon 2 bin lira, Bellona Kayserispor'a 945 bin lira, Galatasaray'a 828 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy'un rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çaptırıldığı kaydedildi.

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