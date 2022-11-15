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Spor, Futbol

PFDK, Altaş Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçında cezalı futbolcu oynatan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Ercan Çakar   | 15.11.2022
PFDK, Altaş Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi Fotoğraf: Ali Bilge/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Şanlıurfaspor ile oynadığı ve 5-0 kaybettiği karşılaşmada cezalı futbolcu oynatmasından dolayı Altaş Denizlispor'a 5-0 hükmen mağlubiyet cezası verdiği bildirildi.

Cezalı olmasına rağmen maçta görev yapan Altaş Denizlispor futbolcusu Emre Furtana'ya da 4 maç men cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor görevlisi Hikmet Olgun'a da cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası verildiği kaydedildi.

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