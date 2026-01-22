Dolar
Spor, Futbol

PFDK, 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Metin Arslancan  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
PFDK, 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi

İstanbul

TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.

