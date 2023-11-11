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Spor, Futbol

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

İstanbul

Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Siltaş Yapı Pendikspor, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 10 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Yılport Samsunspor ise 8 puan elde etti.

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