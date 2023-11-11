Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

İstanbul
Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Siltaş Yapı Pendikspor, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 10 puan topladı.
Süper Lig'de oynadığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Yılport Samsunspor ise 8 puan elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.