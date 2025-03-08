Onvo Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'un uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci Kenan Piric ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
34. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kaluzinski'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
44. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Samudio'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in volesinde, top üstten auta çıktı.
59. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Hojer'in kale önüne yerden pasında uygun pozisyondaki Sowe'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
62. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kaluzinski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in yerden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
80. dakikada Berkay Özcan'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Sowe'un vuruşunda, kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
90. dakikada Antalyaspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direğe doğru açılan topu Muhammet Taha Şahin uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Cihan Aydın, Muhammet Taha Şahin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gaich, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.
90+7. dakikada Antalyaspor öne geçti. Abdurrahim Dursun'un sağ kanattan ortasında kale önünde topla buluşan Larsson'un şutunda meşin yuvarlak, savunma oyuncularından sekerek Gaich'in önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich'in yerden vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Emre Belözoğlu: "Değerli bir galibiyet oldu"
Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, sözlerine Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.
Kadınların hayatlarının en önemli ve değerli parçaları olduğuna dikkati çeken Belözoğlu, "Kadınları bir gün değil, hayatımızın her anında sevgiyle, saygıyla anmak bizim için değerli ve önemli." ifadesini kullandı.
Karşılaşmaya rakiplerinin hızlı başladığını dile getiren Belözoğlu, ilk 20 dakikadan sonra bire bir oyun anlayışını tercih ettiklerini ve karşılığını da sahada aldıklarını kaydetti.
Belözoğlu, "İlk yarıda pozisyonlara girdik. Soyunma odasına önde girebilirdik ama olmadı. İkinci yarıda da oyunun hakimiyeti bizdeydi. İyi oynarken bir gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.
Rakiplerinin kaliteli ve İlhan Palut yönetiminde çok belirgin bir oyunlarının olduğuna işaret eden Belözoğlu, "Golü yedikten sonra Rizespor üst üste pozisyonlara girdi. Kalecimiz bugün önemli bir duruş gösterdi. Sonrasında biz hamle yaptık. Hamlemizin karşılığını aldığımız bir maç oldu. Şehrini, formasını seven bir oyuncu grubu var. Emeklerinin karşılığını aldılar. Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Henüz daha yolumuz bitmedi. Kısa vadedeki hedefimize ulaşmak için 40 puanların üzerine çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.
Belözoğlu, taraftarları stada ve Antalyaspor'u daha fazla desteklemeye davet etti.
İlhan Palut: "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık"
Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Antalyaspor karşısında kritik bir maça çıktıklarını söyledi.
Ligde her puanın artık altın değerinde olduğuna dikkati çeken Palut, Antalyaspor'un Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle özellikle iç sahada iyi performanslar çıkardığını kaydetti.
İlk yarıya iyi başladıklarını ancak son dakikalarda Antalyaspor'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Palut, "İkinci yarıya da rakip daha çok topa sahip olarak başladı. Biz bu arada güzel bir gol bulduk. Golden sonra Antalyaspor oyunu forse etmek istedi. Biz de bu arada çok net pozisyonlardan faydalanamadık. Rakibe pozisyon vermeden bir penaltıdan, bir de karambolden golü yedik. Daha dikkatli olmalıydık. Bazen futbolcular doğru işler de hatalı işler de yapabilir. Bunun sorumlusu da bizleriz." diye konuştu.
Ellerine geçen böyle avantajlı skorlarda maçtan puan ya da puanlarla ayrılmaları gerektiğini anlatan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Ligde alt ve orta blok diye bir şey kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.