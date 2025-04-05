Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçta Onvo Antalyaspor ile Reeder Samsunspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
18. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Samudio'nun kafayla şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
24. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Muja'nın şutunda, kaleci Kenan Piric topa sahip olarak gole izin vermedi.
45. dakikada Onvo Antalyaspor 1-0 öne geçti. Samudio'nun sol kanattan pasında son çizgide topu kontrol eden Güray Vural, meşin yuvarlağı kale alanına doğru çevirdi. Kaleci Okan Kocuk'u geçen topu önünde bulan Soner Dikmen, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.
Ev sahibi takım, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşma öncesinde, geçen hafta vefat eden sanatçı Volkan Konak ile Antalyalı gazeteci Kubilay Eldemirci anıldı. Konak ile Eldemirci'nin fotoğrafları ve Antalyaspor'un taziye mesajları, stattaki ekranlara yansıtıldı. Ayrıca mücadele öncesi statta çalınan Volkan Konak'ın "Dido" ve "Cerrahpaşa" şarkılarına taraftarlar eşlik etti.
İkinci yarı
52. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ceza sahasına yakın noktadan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak sol direğin dibinden filelere gitti.
62. dakikada Samudio'nun ceza alanında topla buluşturduğu Van de Streek'in kafa şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.
84. dakikada Onvo Antalyaspor 2-1 öne geçti. Kaluzinski'nin ortasında kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu ceza sahası sol çaprazda önünde bulan Gaich, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.
Onvo Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
"Çok önemli bir galibiyet aldık"
Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Akrabası olan sanatçı Volkan Konak'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek basın toplantısına başlayan Belözoğlu, maça ilişkin ise Samsunspor galibiyetiyle 39 puana ulaştıkları ligde daha rahat konuma geldiklerini belirtti.
Reeder Samsunspor'un eşitliği yakalamasıyla rakibi baskılamak için sert oyuncuları oyuna dahil ettiğini vurgulayan Belözoğlu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. İyi oyunculara sahibim. Antalyaspor için çok mutluyum. Taraftara, oyuncularıma, yöneticilere teşekkür ediyorum. Hedefimiz her maçı kazanmak. Ligde bizden 8 puan geride olan rakiplerimiz var. Yarın yine birbiriyle oynayacak rakiplerimiz var. Göreve geldiğimizde maç başı 1,5 puan ortalama hedefimiz vardı. Şu anda bunun üstüne çıkmış gözüküyoruz." diye konuştu.
Belözoğlu, ligde kalan 8 maçı kazanmaları halinde hedeflerinin değişebileceğini sözlerine ekledi.
"Bugün gösterdiğimiz performanstan ve mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum"
Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Alman teknik adam, "Bugün gösterdiğimiz performanstan ve mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum. Geçen haftandan çok daha iyi performans göstermek istemiştik. Zor bir karşılaşmaydı, eksiklerimiz vardı. Erken dakikalarda Bennasser'ın beklemediğimiz bir sakatlığı oldu. İkinci yarıya çok daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Frikikten golü bulduk. Kendi hatamızdan yediğimiz golle kaybettik. Gelecek hafta Galatasaray ile zor bir maç bizi bekliyor. Nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Reis, takımda rehavetin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.