Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
İstanbul
UEFA'nın açıklamasına göre Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
