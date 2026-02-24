Dolar
43.86
Euro
51.72
Altın
5,174.02
ETH/USDT
1,821.10
BTC/USDT
63,307.00
BIST 100
14,076.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

Bozhan Memiş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
Yalova'da baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

Fenerbahçe fırsat tepti

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
Alex de Souza, Brezilya 2. Ligi'nde Athletic Club'ün başına geçti

Alex de Souza, Brezilya 2. Ligi'nde Athletic Club'ün başına geçti
Fenerbahçe tur şansını zora soktu

Fenerbahçe tur şansını zora soktu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet