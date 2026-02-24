Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin durumlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bozhan Memiş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 4 futbolcunun da bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan tetkiklere göre Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, kaleci Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma ve Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Futbolcuların tedavisine başlanırken, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde ve Ederson'un ise 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.

