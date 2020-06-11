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Spor, Futbol

Muslera, oğluna 'Ege Muslera' ismini veren taraftara teşekkür etti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti.

Ercan Doğan   | 11.06.2020
Muslera, oğluna 'Ege Muslera' ismini veren taraftara teşekkür etti

İstanbul

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi. 

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